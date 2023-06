“Esperamos ter os números de sucesso do ano passado. Temos um cartaz diversificado, de uma faixa etária mais nova à faixa etária mais velha. Tentámos ser abrangentes”, disse hoje, na conferência de imprensa de apresentação do cartaz das festas deste ano, o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

O evento, com entrada gratuita, além da programação noturna vai ter, no período diurno, exposições, atividades desportivas e atividades culturais, como, por exemplo, a apresentação de um livro.

Pelas 23h00, sobem ao palco principal a banda D.A.M.A (dia 21), Fernando Daniel (dia 22), T-Rex (dia 23), Quim Roscas e Zeca Estacionâncio (dia 24) e duas bandas filarmónicas que vão atuar à desgarrada, seguindo-se um espetáculo piromusical (dia 25).

Já no palco das tasquinhas estarão o Grupo Folclórico de Portomar e os Filhos da Madrugada (dia 21), o Grupo Folclórico Varandinhas de S. Bento, o Grupo Folclórico do Poço da Cruz e os Picadinhos da Concertina (dia 22).

O Grupo Folclórico da Casa do Povo de Mira e o Grupo Taboeira sobem ao palco no dia 23.

No dia seguinte, será a vez do Grupo Folclórico Flores Vivas do Seixo e Tangerina não é Clementina, sendo que, o último dia do certame, 25 de julho, vai ter, no mesmo palco, a atuação de Gurillaz Dance Crew e Colibry.

As festas vão ter áreas infantil e desportiva, uma área de carrosséis e uma zona para as tasquinhas, com designadamente seis associações a confecionarem pratos regionais e gandareses.

O dia 23 de julho deverá ser marcado com uma homenagem aos funcionários do município de Mira e, no dia seguinte, haverá um momento de inauguração da requalificação do órgão de tubos, que é, “provavelmente, o património histórico-cultural mais antigo que Mira tem”, sublinhou o vereador com o pelouro dos Eventos e Animação, Tiago Cruz.

O evento, organizado pela Câmara Municipal de Mira, no distrito de Coimbra, tem “crescido”, atingido este ano um número recorde de cerca de 100 expositores, entre tasquinhas, stands e terrados.

Relativamente a esses espaços, houve um “crescimento de cerca de 20%” face a 2022, no entanto, face 2019 o aumento é “mais de 50%”, sublinhou.

Este progresso está originar um problema que tem a ver limitação física do espaço.

De acordo com o presidente da Câmara de Mira, a solução passará, certamente, pelo alargamento da área já ocupada para o lado da zona “junto ao cemitério e do Centro de Saúde”, medida que, deverá de ser avaliada.

O orçamento para as Festas de São Tomé de 2023 é de cerca de 160 mil euros.