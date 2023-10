De acordo com a organização da “Há música ao fundo do túnel”, num comunicado hoje divulgado, no qual recorda que este mês se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, “de 23 a 27 de outubro, várias estações da rede de metro do Porto e Lisboa e uma sala de espetáculos da capital vão ser palco para dezenas de artistas”.

A iniciativa, promovida pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, surgiu para “alertar as pessoas para a importância de cuidarem de si e de promoverem o seu bem-estar e Saúde Mental”.

Os concertos, de “novos talentos nacionais, que ganham a oportunidade de apresentar a sua música a novos públicos”, acontecem em 23 e 24 de outubro no Porto, nas estações de São Bento, Bolhão e Casa da Música, e a 26 e 27 em Lisboa, nas estações do Cais do Sodré, Marquês de Pombal e São Sebastião. As sessões estão marcadas para as 9h00, 12:h ou 13h00 e 18h00 em todos os dias, nas duas cidades.

Pelo meio, a 25 de outubro no Teatro Maria Matos, em Lisboa, acontece uma Gala Solidária, na qual irão atuar David Fonseca, Lena D’Água e Mafalda Veiga.

Os bilhetes para a gala têm um custo de 15 euros, e estarão à venda a partir de quinta-feira. Quem não puder marcar presença na gala pode contribuir na mesma, através da compra de um bilhete solidário, que tem um custo de cinco euros.

O valor angariado na gala será doado a uma instituição, que será escolhida pela Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental.