Quais são as melhores canções pop de sempre? A resposta não é fácil, mas a equipa da revista Billboard juntou-se para eleger 500.

No último lugar do top 500 da revista está "Macarena (Bayside Boys Mix)", tema dos Los Del Rio que conquistou os tops no final dos anos 1990. Seguida por "You Got It (The Right Stuff)", dos New Kids on the Block, que ocupa a 499.ª posição.

Já a liderança do top pertence a "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)", de Whitney Houston. Logo atrás está "Dancing Queen", dos ABBA, seguida por "My Girl", dos The Temptations, e "I Want It That Way" (Backstreet Boys). "Since U Been Gone", de Kelly Clarkson, fecha o top 5 das melhores canções pop da história da música.

A lista completa pode ser vista aqui.

Conheça aqui o top 20: