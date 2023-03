Com 31 anos de atividade, o programa de rádio assinala este ano a 25.ª edição do festival, em que os propósitos continuam a ser os mesmos: “Mostrar em palco bandas e artistas que regularmente são divulgados no programa” e apresentar à cidade artistas que nunca se mostraram em Coimbra, afirmou o Santos da Casa, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

IAN, projeto da artista russa a viver em Portugal Ianina Khmelik, que divaga da “eletrónica suave à mais saturada”, o grupo Lavra, de Coimbra, que apresenta o seu primeiro álbum, Sónia Trópicos, que lançou recentemente o seu primeiro EP, “Astral Anormal”, e SFISTIKATED, duo criado em 2021 em Leiria, são algumas das propostas do festival.

A programação arranca em 31 de março com um DJ-set de Nuno Ávila, um dos locutores do Santos da Casa, no Pinga Amor.

No dia seguinte, o outro locutor do programa, Fausto da Silva, vai falar da história do festival na Rádio Baixa, onde estará também à conversa com IAN, que toca nessa noite, no Salão Brasil.

Este ano, o festival conta com uma data fora de Coimbra, no Carmo’81, em Viseu, onde haverá concerto de Burning Casablanca’z.

Passando por vários espaços da cidade, haverá ainda concertos de Caio, São Roque, Ricardo Gordo com Samuel Lupi e From Atomic.

“O público é, sem dúvida, o prato forte deste festival. A vocês, pedimos que apareçam para ver novas bandas ou daqui a uns meses lamentar-se-ão por terem deixado escapar um nome que poderiam ter visto quase em primeira mão”, realçou a organização do festival, na nota de imprensa.

