Prodígio anunciou os convidados especiais para os concertos no Hard Club (25 de março), no Porto, e no Capitólio (1 de abril), em Lisboa.

No Porto, Prodígio vai receber os amigos de longa data, Edgar Domingos e Monsta e, como não poderia deixar de ser, os seus parceiros do coletivo Força Suprema: NGA, Don G e Masta. Já em Lisboa juntam-se ainda Dino D’Santiago, Paulo Flores e Jimmy P.

Já a produção artística estará a cargo do músico e produtor João Gomes.

Os bilhetes já se encontravam à venda nos locais habituais - ver aqui.