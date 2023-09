A segunda edição do festival da editora Cuca Monga vai decorrer no dia 4 de outubro, em espaços das ruas do Centro Cultural e Acácio de Paiva, no Bairro de Alvalade, em Lisboa, para “celebrar a rua onde a editora nasceu”, anunciou hoje aquela entidade.

Em comunicado, a Cuca Monga revelou como primeiras confirmações do festival Samuel Úria, Tomás Wallenstein, Hércules, Salto, Miguel Marôco, Femme Falafel, Gorjão e A Sul & Francisco Fontes. Os bilhetes para o festival já estão à venda, pelo preço de 30 euros.