Em comunicado, a organização do festival adiantou que “os passes para os três dias do Neopop têm o valor de 105 euros e, os bilhetes diários em ‘early bird’ custam 45 euros”.

Richie Hawtin, com o projeto From Our Minds, Honey Dijon, Nicole Moudaber e Charlotte de Witte são alguns dos artistas que atuam na 16.ª edição do Neopop cujo cartaz “já está completo”.

O cartaz inclui ainda FJAAK, Mind Against, Pan-Pot, “que vão partilhar as suas diversas perspetivas sobre a música de dança, sem limitações de fronteiras, deambulando entre techno e o house”, Chris Liebing, Dax J, Dubfire, Lewis Fautzi, Paco Osuna, Rødhåd, Francesco del Garda, Mall Grab, Biia, Rui Vargas e Vil.