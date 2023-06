O músico norte-americano Devendra Banhart vai voltar a Portugal este ano para concertos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 7 de novembro, e no Theatro Circo, em Braga, no dia seguinte, anunciou a promotora House of Fun.

Os concertos decorrem no âmbito da apresentação do mais recente álbum do artista, "Flying Wig", segundo comunicado da promotora. Os bilhetes, cujos preços não foram divulgados, vão ser colocados à venda na sexta-feira.