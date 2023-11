Tal como no ano passado, cada dia conta com dois concertos. Na sexta-feira, 1 de dezembro, o principal auditório da cidade recebe Mayra Andrade e Tiago Nacarato, enquanto que no sábado, 2 de dezembro, sobem ao palco Dino D’Santiago e Tainá.

No festival, Mayra Andrade vai apresentar o seu espetáculo "em duo reEncanto - Voz & Violão". A artista leva a Famalicão o formato com que atuou no Coliseu de Lisboa no passado dia 14 de outubro e promete recordar temas de toda a sua discografia, desde "Navega" (2006) a "Manga" (2019).

Regressado do Brasil, Tiago Nacarato volta a apresentar-se a solo, tal como fez na digressão brasileira que contou com treze concertos, oito deles esgotados.

Já Dino D’Santiago leva ao segundo dia do Festival Soul de Inverno as principais canções da sua carreira. "Numa altura em que se encontra a preparar um novo álbum, com edição prevista para o próximo ano, o artista promete um concerto que espelha a sua sonoridade de fusão da tradição cabo-verdiana com a eletrónica global", frisa a Sons em Trânsito.

No mesmo dia, Tainá apresenta em duo os temas do seu vindouro segundo álbum, assim como os temas do seu primeiro disco.

Os bilhetes estão à venda online e nos locais habituais.