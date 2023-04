O cantor e compositor brasileiro Djavan anunciou três datas em junho, em Portugal, nos dias 7 e 9 no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia 10 no Super Bock Arena, no Porto.

O músico, de 74 anos, vem apresentar o seu novo álbum, "D", o 25.º da carreira, no âmbito de uma digressão mundial que o levará a 50 cidades no Brasil, Estados Unidos e Europa, entre as quais Lisboa e Porto. "Num Mundo de Paz" e "Primeira Estrada" são temas do novo álbum, mas nos espetáculos o alinhamento inclui outros como "Sina" e "Flor de Lis", adiantou a sua promotora.