Esta quarta-feira, 25 de setembro, dia do seu aniversário, Rosalía revelou o seu novo single, "Omega". A canção conta com a participação especial do artista espanhol Ralphie Choo.

O tema, produzido pelos cantores em colaboração com Noah Goldstein e Dylan Patrice, foi lançada como uma surpresa para fãs como forma de comemorar seu aniversário.

"O Omega é o fim, é a celebração de ter encontrado o que se queria e a segurança com que se decide ficar. Omega é a firmeza com quem se ama que faz com que não se queira estar noutro lugar", frisa Rosalía.

Em comunicado, a cantora sublinha que "foi um prazer colaborar com Ralphie". "Ele é um turbilhão de energia no estúdio. Ele é também um espírito muito feliz, super criativo e incrivelmente generoso. Lembro-me que enviámos muitas canções um ao outro antes de entrarmos em estúdio para trabalhar no 'Omega 'porque ambos somos amantes de música e percebi de imediato que o nosso gosto musical é muito semelhante", conta.

"Eu tinha a sensação de que nos entenderíamos em estúdio e foi exatamente assim! Rimos muito enquanto estávamos a escrever e enquanto gravávamos o vídeo. Se Ralphie me chamasse amanhã para ir a um parque de diversões com ele, eu iria sem pestanejar. Pessoalmente, sinto-me muito grata por ter podido colaborar com alguém como ele e também por ter podido testemunhar a sua paixão e o seu talento", acrescenta.