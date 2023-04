A fadista Mariza vai atuar em julho, em Londres, no festival de música clássica BBC Proms, numa edição que volta a contar com a Royal Northern Sinfonia, sob a direção do maestro português Dinis Sousa.

A programação do BBC Proms, hoje anunciada, decorrerá de 14 de julho a 9 de setembro, com a maioria das atuações prevista para o Royal Albert Hall, em Londres.

Segundo a empresa pública britânica de rádio e televisão BBC, o festival vai acolher pela primeira vez uma atuação de fado, protagonizada pela cantora Mariza, a 21 de julho.

Em palco, no Royal Albert Hall, Mariza estará acompanhada por Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), Phelipe Ferreira (guitarra), João Frade (acordeão), Dinga (baixo) e João Freitas (percussão).

Destaque ainda para a presença da orquestra inglesa Royal Northern Sinfonia, que atuará a 22 de julho naquela sala de espectáculos sob a direção de Dinis Sousa, nomeado maestro principal daquela formação em 2021.

O BBC Proms, um festival que remonta a 1895, contará este ano com 84 concertos e a participação de cerca de três mil músicos e instrumentistas.

Pela primeira vez na sua história, e numa decisão intencional pela igualdade de género, o BBC Proms irá abrir e encerrar com duas maestrinas a dirigirem a orquestra e coro sinfónicos da BBC.

No concerto de abertura estará a finlandesa Dalia Stasevska, atual maestrina principal convidada da Orquestra Sinfónica BBC, e no encerramento a regente norte-americana Marin Alsop.