Para dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira, a família Carreira continua a apostar num trabalho diário na Associação que ganhou o seu nome, como cumpre um dos desejos da artista: "lançar um single que deixou gravado e cuja intenção seria lançar um dia".

"Só Tu Me Fazes Bem" chegou esta sexta-feira, dia 2 de novembro, e encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música. O tema inédito da cantora conta com a participação de Tony Carreira, David Carreira e Mickael Carreira.

"A música fala do amor que perpetua sem barreiras, que extrapola o tempo e o espaço. Sara era muito ligada à sua família, e agora, o pai e os irmãos, partilham a falta que ela lhes faz, das recordações que ficaram e de um futuro em que se irão reencontrar. Os fundos deste tema, assim como toda a Discografia da artista, em todas as plataformas digitais, revertem a favor da Associação Sara Carreira", frisa a Associação em comunicado.

A segunda edição da Gala dos Sonhos – parceria entre a Associação Sara Carreira e a SIC –, irá realizar-se no dia 4 de dezembro, a partir das 21 horas, no Campo Pequeno, em Lisboa com transmissão em direto e em horário nobre na SIC. Estarão presentes família, amigos, parceiros e os Mecenas Altice, Missão Continente, SIC e Fundação Santander, bem como vários embaixadores, padrinhos, madrinhas e os bolseiros da Associação Sara Carreira.