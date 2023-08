Segundo a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), as Festas na Rua que transformam jardins, praças e espaços públicos em “palcos apetecíveis ao ar livre”, integram ainda seis dias de magia, três dias de arte sonora e uma feira dedicada a Santo António.

O cinema, vídeo, novo circo e a música são os temas doas seis festivais de expressões artísticas.

No anfiteatro natural do Vale do Silêncio, nos Olivais, a 9 de setembro, celebra-se a obra de John Williams, um dos “compositores mais talentosos e bem-sucedidos dos EUA para o cinema e para o palco”, segundo a EGEAC.

Bandas sonoras de filmes como “ET - O Extraterrestre”, “Parque Jurássico”, “Harry Potter” ou “Indiana Jones” podem ser ouvidos no concerto, cuja direção musical é do maestro José Eduardo Gomes.

A 23 de setembro, o músico e compositor Rui Massena, acompanhado por 14 músicos, apresenta algumas das suas composições ao piano na Praça do Município.

Com entrada grátis, as Festas na Rua incluem ainda outras propostas, como o Lisboa Mágica, Lisboa Soa, Lisboa Mistura, Solo Fest e os fins de semana de dança ao ar livre sob o lema Dançar a Cidade.