Nos dias 8 e 9 de dezembro, o Altice Forum Braga recebe a segunda edição do Festival Authentica.

"Sendo o maior festival indoor de Portugal, promete não apenas encerrar o ano em grande, mas também proporcionar uma experiência memorável para todos os presentes", frisa a organização, acrescentando que a sala se irá "transformar num verdadeiro paraíso musical, onde os amantes de música irão encontrar uma variedade de géneros musicais".

O festival vai com dois palcos distintos, o Palco Authentica e o Palco Urban.

Na sexta-feira, 8 de dezembro, Jason Derulo e Tom Grennan são os cabeças de cartaz. Calema, Kevin O Chris, Nuno Luz, Catarina Filipe, T-Rex, Xamã e Mizzy Miles também vão atuar no primeiro dia da segunda edição do festival.

Xutos e Pontapés, Calum Scott, James Arthur, Kura e Wilson Honrado vão subir ao palco principal no segundo dia, 9 de dezembro. No sábado, Kappa Jotta, Lon3r Johny, Orochi e Cripta atuam no Palco Urban.

Os bilhetes encontram-se à venda na Meo Blueticket e nos locais habituais.

Festival Authentica

8 de dezembro - sexta-feira

Palco Authentica

- Calema

- Tom Grennan

- Jason Derulo

- Kevin O Chris

- Nuno Luz

Palco Urban

- Catarina Filipe

- T-Rex

- Xamã

- Mizzy Miles

9 de dezembro - sábado

Palco Authentica

- Xutos e Pontapés

- Calum Scott

- James Arthur

- Kura

- Wilson Honrado

Palco Urban

- Kappa Jotta

- Lon3r Johny

- Orochi

- Cripta

BILHETES

Passe Geral (8 e 9 de dezembro) - 77€

Bilhete Diário (8 de dezembro) - 47€

Bilhete Diário (9 de dezembro) - 47€

Bilhete Diário VIP* (8 de dezembro) - 152€

Bilhete Diário VIP* (9 de dezembro) - 152€

Passe Geral VIP* (8 e 9 de dezembro) - 282€

*Bilhete VIP inclui:

- Entrada exclusiva no festival

- Acesso à zona VIP do Festival

- Bar aberto na Zona VIP do Palco Authentica

- Kit Surpresa