Mimicat revelou esta segunda-feira, dia 1 de maio, o videoclipe de "Ai Coração", tema que representa Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2023, em Liverpool.

O vídeo foi gravado no Bar FoxTrot, em Lisboa, e é protagonizado pela artista portuguesa. Inês e Vanda Gameiro, bailarinas que vão subir a palco durante a atuação no festival, também participam.

Veja aqui o vídeo:

Mimicat é o nome artístico da cantora portuguesa Marisa Mena, de 38 anos, que se candidatou ao Festival da Canção, submetendo “Ai Coração”. A cantora já tinha participado em 2001 numa das semifinais do festival, com o nome Izamena.

Mimicat vai representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, cuja final está marcada para 13 de maio em Liverpool, no Reino Unido. A final é antecedida por duas semifinais nos dias 9 e 11 de maio e Portugal está na primeira semifinal.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964 e venceu pela primeira e única vez em 2017, com “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.