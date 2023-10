“Nesta edição, para além da presença de grupos consagrados, é dado especial relevo às propostas de jovens e promissores intérpretes nacionais”, referiu, em comunicado, a organização.

A 17.ª edição do Festival Síntese arranca no sábado, em Castelo Branco, no Museu Francisco Tavares Proença Júnior com o duo Sigma, composto pelo violoncelista Miguel Rocha e pela pianista Ana Assis.

Organizado pelo Síntese - Grupo de Música Contemporânea (GMC), nesta edição, “o festival conta com uma programação que procura levar a públicos diversos uma seleção cuidada de algumas das propostas mais interessantes da música contemporânea nacional e internacional”.

Famalicão da Serra, no distrito da Guarda, é o palco, no domingo, de um concerto a solo do jovem saxofonista Luís Salomé, vencedor do Concurso Internacional de Saxofone de Palmela em 2023.

“O Síntese – GMC tem vindo, regularmente, a fazer a encomenda de nova música a compositores portugueses ou radicados em Portugal. Este ano não será exceção, e no dia 14 verá a estreia de quatro novas obras de outros tantos compositores portugueses: Carlos Guedes, João Delgado, Paulo Bastos e Sofia Sousa Rocha”, acrescentou a organização.

Este concerto de estreias decorre no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (CCCCB).

Segundo a organização, todas as obras terão como elemento comum a poesia de Eugénio de Andrade, de quem se assinala o centenário em 2023.

O programa é repetido logo no dia seguinte, no Fundão, na Sala de Imprensa do Casino Fundanense; no dia 21, na Galeria António Lopes (Covilhã), e no dia 22, no Centro Cultural de Famalicão da Serra (Guarda).

A presença internacional está assegurada pelo ensemble franco-britânico Collective Lovemusic, que atua no dia 04 de novembro no CCCCB e, no dia seguinte, na Galeria António Lopes, na Covilhã.

“No primeiro destes dois concertos o Síntese – GMC juntar-se-á aos Collective Lovemusic para a realização de uma peça propositadamente escrita para os dois ensembles, da autoria do compositor Hugo Vasco Reis”, lê-se na nota.

O 17.º Festival Síntese, como toda a programação do Síntese – GMC conta com o apoio da Direção-Geral das Artes e das Câmaras Municipais de Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Guarda, Juntas de Freguesia de Famalicão da Serra, Aldeia do Bispo e Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco.