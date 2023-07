Raquel Tavares atua a 30 de novembro no Teatro Lope de Vega e, no dia 1 de dezembro, o trio de guitarra portuguesa de José Manuel Neto, Ângelo Freire e Luís Guerreiro apresenta-se no Espacio Turina.

O Festival Fado Sevilha põe em destaque a guitarra portuguesa, nesta edição, com as diferentes iniciativas centradas "na divulgação do seu legado", escreve a promotora no comunicado.

A par do festival estará patente a exposição "O Fado e a Guitarra Portuguesa", criada pelo Museu do Fado, em Lisboa.

Antes de Sevilha, o Festival do Fado vai ainda cumprir as etapas já anunciadas para Andorra, Barcelona e Madrid, em setembro, também com Raquel Tavares e o trio de guitarras, estando também prevista a atuação de Mariza no Teatro Real da capital espanhola, em 24 de setembro.