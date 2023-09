A 18.ª edição do Festival Lisboa Mistura, que estava agendada para os dias 9 e 10 de setembro, nos jardins do Museu de Lisboa - Palácio de Pimenta, no Campo Grande, foi adiada.

"É com grande tristeza que damos conta do adiamento do Lisboa Mistura 2023", adianta a organização em comunicado.

"As previsões meteorológicas apontam para a ocorrência de chuvas fortes no próximo fim de semana, pelo que a organização e os parceiros se vêem obrigados a adiar a edição deste ano do festival", explica a organização, adiantando que a "a nova data será anunciada em breve".

Nesta edição do festival, que celebra a diversidade da comunidade urbana, estavam previstas atuações de Fogo Fogo, Criatura, Tiago Pereira, JAZZOPA, Soweto Kinch e Dobet Gnahore, entre outros artistas.