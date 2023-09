“Resistência, renovação e desconstrução são as palavras das três palestras do programa profissional desta edição. Na primeira, Kelman Duran e DJ Marfox, nomes maiores da produção da música de dança, a segunda palestra junta Carminho, uma das principais vozes do Fado atual, e Niño de Elche, autoproclamado artista de exflamenco. A convenção do MIL encerra com uma palestra de Bia Ferreira, artista e ativista brasileira, sobre a sua música enquanto espaço de resistência queer, antirracista e feminista e de subversão de tradições”, pode ler-se num comunicado.

A convenção vai reunir, no Cais do Sodré, mais de 200 participantes em 42 atividades, que vão incluir mesas-redondas, debates, oficinas e apresentações.