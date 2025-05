O festival Mucho Flow, previsto de 30 de outubro a 1 de novembro em vários espaços de Guimarães, revelou esta semana os primeiros nomes do cartaz, com “cinco estreias em Portugal e sete álbuns novos para ouvir”.

Entre eles estão os These New Puritans, de regresso a Portugal com um “’art pop’ repensado, reprocessado e atualizado” e fixado no mais recente álbum, “Crooked Wings”, e a irlandesa Maria Somerville, com uma música feita de “manipulação de instrumentos muito associados ao folk, acústicos, cheios de reverberação”.

Em Guimarães estará também Chris Taylor, o produtor e músico norte-americano que assina como Body Meat, e que em 2024 lançou o álbum “Starchris”, “uma empreitada multidimensional” que cruza r&b, pop experimental, metal e música eletrónica, como se lê na página da plataforma Bandcamp.

O quarteto norte-americano YHWH Nailgun, que o Mucho Flow diz ser proprietário de um “’anti-rock’”, com “instrumentações vibrantes e coloridas a pintar negrumes impactantes”, acaba de lançar o álbum de estreia, “45 Pounds”, que certamente servirá de base para o concerto em Guimarães.

O cartaz do festival contará ainda as britânicas Tracey, com uma “voz, bela, alta, possante e impositiva”, e PLUS44KALIGULA, o projeto da cantautora Cally Statham.

Entre os primeiros nomes figura também Infinity Knives & Brian Ennals, dupla norte-americana que em abril lançou o álbum “A City Drowned in God's Black Tears”, que se transformou, descrevem no Bandcamp, “numa reflexão comovente sobre o atual estado do mundo”.

Das pistas de dança do Porto seguirá para o Mucho Flow a produtora e DJ NOIA.