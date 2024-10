O festival, que se estreou em 2013, vai espalhar-se pelo Centro Internacional das Artes José de Guimarães, pelo Teatro Jordão, pelo Centro Cultural Vila Flor e pelo Teatro São Mamede.

O cartaz completo é composto por 33EMYBW & Joey Holder, Alex Wilcox, Anastasia Coope, Angry Blackmen, Bassvictim, Bianca Scout, Clarissa Connelly, Crystallmess, DJ Lynce, Florence Sinclair, FRANKIE, Gabber Eleganza, Hypnosis Therapy, Jawnino, Mabe Fratti, Nadah El Shazly, Papaya, Rita Silva, Snow Strippers, Still House Plants, Toccororo, UNIVERSITY e Violet.

“Como sempre, o festival propõe a descoberta como principal motor, passando por diferentes espaços da cidade minhota com bandas sonoras que vão desde o techno e a bass music até à hiperpop e ao folk, tudo nas suas expressões mais recentes e principalmente por via de estreias em território português”, lia-se no comunicado divulgado em maio pela organização, a cargo da Revolve, aquando do primeiro anúncio para a edição deste ano.

Os bilhetes para hoje custam 15 euros, enquanto para sexta-feira ou sábado custam 35 euros. Os passes para os três dias custam 60 euros.