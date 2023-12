Gloria Groove é a mais recente confirmação para a edição de 2024 do NOS Alive.

A drag queen brasileira vai subir ao Palco Heineken no dia 12 de julho. No mesmo dia, o festival recebe AURORA, Dua Lipa, Floating Points, Michael Kiwanuka, Larkin Poe e T-Rex.

Com mais de 1,3 mil milhões de visualizações no YouTube e 6,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Gloria Groove é uma das artistas pop mais ouvidas do Brasil, adianta a organização em comunicado.

No NOS Alive, Gloria Groove vai apresentar "Futuro Fluxo", o seu terceiro álbum.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do NOS Alive. O evento regressa nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.