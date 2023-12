Na nota, a tutela refere que a entrega da Medalha de Mérito Cultural, pelo ministro da Cultura, teve lugar no sábado à noite, no início do concerto comemorativo dos 50 anos da Orquestra Sinfónica Juvenil, na Aula Magna, em Lisboa.

Pedro Adão e Silva aproveitou ainda o momento para estender a condecoração "a todas as famílias de jovens músicos que investiram na formação dos seus filhos e netos. E a todos os músicos que compõem hoje a Orquestra Juvenil e que a compuseram no passado", segundo o comunicado.

Vítor Manuel Pereira Mota nasceu em Lisboa, em 1948, de acordo com uma nota biográfica enviada pelo ministério da Cultura, tendo realizado “a sua formação musical em viola de arco no Conservatório Nacional". Foi "discípulo do prestigiado violetista belga François Broos" e "como instrumentista, tocou em várias formações orquestrais”, de acordo com a informação. Passou pelos quadros da Emissora Nacional e está ligado à Orquestra Sinfónica Juvenil desde os anos 1970.