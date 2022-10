O guitarrista, autor de temas como “Internal Flight”, “The Spound of Golden Dragon” e “The Song of the Butterfly”, toca desde os oito anos e apresenta-se como um “trovador moderno”, tendo já editado dez álbuns.

No comunicado enviado à agência Lusa, Estas Tonne afirma: "A música não é uma carreira para mim, é a minha vida. Quando comecei a tocar nas ruas, apenas vivia a minha vida e hoje continuo a fazê-lo. E a vida inclui tudo: dor e cura, arrependimento e alegria. É entre as polaridades que encontramos o fio condutor que dá o sentido à vida, e isso acontece com todos nós, basta sentir”.

Sobre o concerto em Lisboa, segundo o mesmo documento, “será uma sessão especial que alia música e meditação e onde ao músico se irá juntar uma Facilitadora Espiritual para uma sessão em grupo de meditação ao som da guitarra de Estas. Uma experiência sensorial mais exclusiva e intimista”.