Editado em julho, "Fortuna", o disco de estreia de HADESSA, vai ser apresentado pela primeira vez ao vivo no Tokyo, em Lisboa, este sábado, 16 de setembro, a partir das 22h00.

Com influências do fado, do hip-hop e da música de intervenção portuguesa, o álbum contou com a colaboração de Momma T na produção e de Mitó Mendes (Maria Antónia Mendes, d'A Naifa), na voz (no tema "Força Motriz"), Sérgio Nascimento na percussão, L-Capitan na guitarra portuguesa e Sara Cruz na guitarra acústica.

Momma T e L-Capitan também participarão no concerto no Tokyo, juntamente com Alina Sousa, Catarina Branco, Lo Kyo e Tiago Vilhena.

Os bilhetes estão disponíveis para compra digital através da app Tokyo.

"Fortuna" pode ser ouvido aqui.