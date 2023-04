Os Here At Last, banda britânica que tem dado que falar nos últimos meses, editou esta sexta-feira, dia 21 de abril, uma versão de "Heaven", de Niall Horan.

O tema já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Os Here At Last nasceram no TikTok durante a pandemia e deram música a milhões de pessoas em todo o mundo. O grupo britânico de Pedro Santos, Tommy, Zach, Ryan e James conta com mais de três seguidores na rede social.

Em 2021, os Here At Last conquistaram o quinto lugar do top das contas de artistas com mais visualizações (TikTok Most Viewed Artist Accounts). Ed Sheeran liderou o ranking.