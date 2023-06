A edição deste ano conta com os portugueses Peter Storm & The Blues Society, os Soft City, da Noruega, enquanto dos Estados Unidos da América vêm Big Daddy Wilson, Tommy Castro & The Painkillers, Robbin Kapsalis e Vanessa Collier.

Segundo a Associação Escravos da Cadeinha, que organiza o festival, a aposta deste ano é realçar o crescimento do festival, em termos musicais e atuações dos artistas, com "um cartaz fiel" àqueles princípios e de "elevada qualidade, capaz de ombrear com outros festivais do género, além-fronteiras".

A 19.ª edição disponibilizará, como é tradicional, um restaurante com a gastronomia típica mariense e terá um espaço dedicado ao artesanato local.

Como atividades “extra palco” englobadas nesta edição, haverá uma exposição fotográfica instalada no Bar do Blues com alguns dos nomes mais sonantes que já marcaram presença no festival.

A organização revelou ainda que estão previstos dois eventos de caráter desportivo, no mar e em terra, nomeadamente a regata de Vela de Cruzeiro “Rally Santa Maria Blues” entre Ponta Delgada e Santa Maria, com largada no dia 11 e regresso no dia 16, fruto de uma parceria com o Clube Naval de Ponta Delgada.

O festival vai ter espaço ainda para a 2.ª edição do “Blues Trail Run”, numa parceria com a secção de Trail Running da Casa do Povo de São Pedro, com partida e chegada no recinto do festival e que decorrerá a 15 de julho.