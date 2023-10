Os fãs da artista aguardam o lançamento do primeiro single do próximo álbum.

Dua Lipa está a preparar uma nova era na sua carreira e tem lançado algumas pistas nas redes sociais. Este domingo, dia 29 de outubro, a cantora revelou um pequeno teaser do seu próximo single.

O vídeo publicado no Instagram conta apenas com alguns segundos da nova canção de Dua Lipa. Na legenda da publicação, apenas uma frase, que poderá ser uma referência ao refrão do single: "I'm not here for long".

Dua Lipa disse recentemente ao The New York Times Styles Magazine que estava a terminar o seu terceiro álbum de estúdio. O lançamento deverá acontecer em 2024.

Veja o vídeo: