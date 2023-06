Noites de Verão é uma iniciativa da associação Filho Único, com concertos nos jardins do Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado e também no jardim da Galeria Quadrum, ao longo do mês de julho.

A 7 de julho naquela galeria apresenta-se, em estreia em Portugal, o rapper norte-americano MIKE, cuja música tem abordado “temas como saúde mental, resistência e identidade negra, que o tornaram, para muitos, no ponta de lança do rap underground atual de Nova Iorque”, lê-se na nota biográfica.

Deste ciclo fazem parte ainda, entre outras, uma atuação, a 21 de julho, da israelita Maya Dunietz, que vai interpretar repertório da freira e compositora etíope Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, que morreu em março passado aos 99 anos.

A 28 de julho, atuará a portuguesa Mariana Dionísio, que assina como Leida, “uma das mais ativas figuras da nova geração da cena jazz nacional”.

O programa Noites de Verão está disponível em www.noitesdeverao.pt.