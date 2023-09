Quatro anos depois de "No Geography", os Chemical Brothers regressam aos discos com "For That Beautiful Feeling".

Editado pela EMI esta sexta-feira, 8 de setembro, o décimo disco de originais da dupla de Ed Simons e Tom Rowlands conta com a participação do norte-americano Beck e da francesa Halo Maud.

O álbum foi antecedido pelos singles "The Darkness That You Fear", "No Reason", "Live Again" (com Halo Maud, um dos melhores do primeiro semestre de 2023 para o SAPO Mag) e "Skipping Like A Stone" (com Beck) e é descrito como "uma coleção de música vividamente colorida, confiante e profundamente psicadélica".

Ouça aqui "For That Beautiful Feeling".

Alinhamento:

01. Intro

02. Live Again (feat. Halo Maud)

03. No Reason

04. Goodbye

05. Fountains

06. Magic Wand

07. The Weight

08. Skipping Like a Stone (feat. Beck)

09. The Darkness That You Fear (Harvest Mix)

10. Feels Like I’m Dreaming

11. For That Beautiful Feeling (feat. Halo Maud)