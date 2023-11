A canção já pode ser ouvida em todos os serviços de streaming de música.

"Witness Me" é o novo single de Jacob Collier. O tema lançado esta terça-feira, dia 21 de novembro, conta com a participação de Shawn Mendes, Stormzy e Kirk Franklin.

O tema conta ainda com a participação de um coro de cinco mil vozes.

Segundo a Universal Music, o tema é um "hino inspirador" que junta "quatro mundos musicais distintos", mas se cruzam "estilo singular de Collier".

“A canção começou a sua viagem em 2021, quando o Shawn e eu nos reunimos em Malibu. Unimo-nos através do nosso amor pela música gospel, pelas reuniões comunitárias e pela criação de música feita para algo mais do que nós mesmos. Trabalhei nessa semente musical nos meses seguintes e viajei para Arlington, Texas (na casa de Franklin) para trabalhar com o Kirk e os seus inacreditáveis cantores durante um dia. Essa sessão transformou a maquete numa canção completa, que enviei para o Stormzy acrescentar a sua magia inimitável", conta Jacob Collier.

"Esta canção significa muito para mim e a sua criação deu-me muita esperança e carinho ao longo dos dois anos da sua gestação. Numa época em que existem inúmeras forças divisórias em todo o mundo, a minha esperança é que esta canção possa funcionar como um lembrete do poder que as pessoas têm para se unirem e realmente se verem, tomarem conta umas das outras e testemunharem a vida em todas as suas cores", acrescenta.

Em comunicado, Shawn Mendes confessa também estar feliz com a parceria: "Estou muito feliz em partilhar esta canção com todos. O Jacob, o Stormzy e o Kirk são artistas que admiro há muito tempo, então é uma honra fazer parte de uma canção que tem uma intenção tão bela. Espero que vocês gostem".

O novo tema fará parte do próximo disco de Jacob Collier - "Djesse Vol. 4" chega a 29 de fevereiro de 2023. "Witness Me" sucede aos singles "Little Blue", com Brandi Carlile, "Wherever I Go", com Lawrence e Michael McDonald.