O FIPO decorre entre 2 e 30 de julho e “será uma oportunidade para os amantes da música clássica assistirem gratuitamente a espetáculos de conceituados artistas”, segundo a diretora do festival, Teresa da Palma Pereira, citada num comunicado hoje divulgado pela organização.

O cartaz da VI edição inclui “prestigiados nomes da música clássica, com a atuação dos melhores pianistas desta geração e de promissores talentos que têm já marcado o universo da música erudita”.

“Os jovens Yoav Levanon e Yulianna Avdeeva irão juntar-se a Teresa da Palma Pereira, Javier Perianes, Rui Massena e Alexei Volodin no palco do Auditório Ruy de Carvalho [em Carnaxide], entre 2 e 30 de julho. A formação de pianistas estará em destaque, com a realização de cursos de iniciação ao piano e de masterclasses desenhadas para estudantes nacionais e internacionais”, lê-se no comunicado.

Em cada edição, o FIPO homenageia “uma personalidade que se distinguiu no mundo da música erudita, selecionada pela Direção da Academia de Música Flor da Murta, que organiza o festival com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras”.

O pianista, compositor e maestro português Rui Massena será o homenageado desta edição. “Com uma carreira de quase 25 anos, atuou em diversas salas de renome mundial, como o Carnegie Hall, em Nova Iorque, e o Tonhalle, em Zurique. Rui Massena foi diretor artístico e maestro titular da Orquestra Clássica da Madeira e já assinou bandas sonoras de vários filmes portugueses”, recorda a organização.

Rui Massena, que se estreou como compositor em 2015, irá atuar no FIPO em 19 de julho, “num concerto onde apresentará apenas composições próprias”.

Nesta edição, o festival “volta a apostar na formação de pianistas com a realização de vários cursos”.

“O programa de iniciação ao piano decorrerá entre 05 e 14 de julho, correspondendo a um plano intensivo para alunos de todas as idades que se queiram iniciar no piano ou relembrar fundamentos da teoria musical. Após o curso, será dinamizado o ‘Workshop de Música e Criatividade’, dando aos participantes a oportunidade de demonstrarem as competências adquiridas e de trocarem experiências com os colegas. Já as ‘masterclasses’ serão lecionadas pelas pianistas Teresa da Palma Pereira e Yulianna Avdeeva a estudantes de música, com o objetivo de contribuir para o seu desenvolvimento profissional”, refere a organização.

Os bilhetes para os espetáculos FIPO são gratuitos, mas limitados à lotação da sala, devendo ser reservados no site do festival – www.fipoeiras.com.