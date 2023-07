Depois dos celebrados concertos de Lizzo e Arctic Monkeys, Lil Nas X teve a missão de fechar o palco NOS no segundo dia do festival. Pouco depois das uma e trinta da manhã, o rapper, cantor e compositor norte-americano subiu a palco para provar que “show” é o seu nome do meio.

Há pouco mais de cinco anos, quando o artista lançou “Old Town Road” cerca de 30 dólares na conta, mas o sonho de ser uma estrela pop já era grande. Em 2018, provavelmente, não imaginaria que viria a Portugal e seria recebido em euforia por milhares de fãs - tem sido assim em todos os concertos da digressão.

Com o primeiro single, o músico, nascido Montero Lamar Hill, conquistou um contrato com uma grande editora e bateu recordes no top da Billboard Hot 100.

créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

Nos anos que se seguiram depois do lançamento do single e do primeiro álbum, Lil Nas X saltou para os palcos e aprimorou um espetáculo que tem recebido elogios nos quatro cantos do mundo.

Com um cenário grandioso, o artista subiu ao palco do NOS Alive ao som de “MONTERO (Call Me by Your Name)” e a multidão entrou de imediato no clima da festa de Lil Nas X e dos seus bailarinos.

"Batty Boy", "SCOOP", "DEAD RIGHT NOW" e "DONT WANT IT" foram servidas no arranque da festa, que contou com uma serpente gigante em palco. Durante as danças e movimentos arriscados, as calças do norte-americano rasgaram-se, o que arrancou gargalhadas à multidão.

Com um cavalo gigante em palco, Lil Nas X garantiu mais um momento de total euforia com “Old Town Road”. Depois, primeira pausa para troca de roupa, mas a festa ficou assegurada pelo surpreendente grupo de bailarinos - sem eles, o espetáculo não existia.

Depois dos dançarinos surpreenderem o público ao som de um medley que combinou "S&M", "Deja Vu" e "Sex Talk", Lil Nas X regressou a palco com toda a energia e trouxe consigo "Panini", "Down Souf Hoes", o super hit "THATS WHAT I WANT" e "LOST IN THE CITADEL".

“Não se mexam”, pediu ao sair do palco. O público respeitou e Lil Nas X (já com um novo outfit) voltou a palco para um final apoteótico com “INDUSTRY BABY”.

No NOS Alive, apesar do pequeno catálogo de canções, Lil Nas X conquistou tudo e todos com um espetáculo cativante e extravagante.