O festival de Vilar de Mouros regressa nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto, anunciou a organização esta segunda-feira, dia 12 de junho. Limp Bizkit, The Prodigy, Pendulum, James, Ornatos Violeta e Guano Apes serão os cabeças de cartaz da edição de 2023, que conta com um novo patrocinador, o Crédito Agrícola, passando o festival a chamar-se CA Vilar de Mouros.

No primeiro dia do festival, Limp Bizkit, Xutos & Pontapés, Enter Shikari, The Last Internationale e Micromaníacos prometem animar os festivalerios. Já The Prodigy, Millencolin, The Bloody Beetroots (DJ Set) e Nowhere to Be Found sobem ao palco a 24 de agosto.

No dia 25 de agosto, Pendulum, Within Temptation, Apocalyptica e Bizarra Locomotiva são os destaques. James, Ornatos Violeta, Guano Apes e Peaches atuam no último dia do CA Vilar de Mouros.

CARTAZ CA VILAR DE MOUROS

23 de agosto

Limp Bizkit

Xutos & Pontapés

Enter Shikari

The Last Internationale

Micromaníacos

24 de agosto

The Prodigy

Millencolin

The Bloody Beetroots (DJ Set)

Nowhere to Be Found

25 de agosto

Pendulum

Within Temptation

Apocalyptica

Bizarra Locomotiva

26 de agosto

James

Ornatos Violeta

Guano Apes

Peaches