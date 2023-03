Loreen, cantora que venceu o concurso em 2012 com "Euphoria", vai representar a Suécia com o tema "Tattoo". Nas casas de apostas online, o país é o grande favorito à vitória no festival que este ano se realiza em Liverpool, no Reino Unido.

Apesar do favoritismo, há uma nova polémica em torno da canção e que tem dado que falar. Nas redes sociais, vários seguidores do Festival Eurovisão da Canção apontaram semelhanças entre o tema "Tattoo", de Loreen, e "Flying Free", êxito da música eletrónica dos anos 1990.

Plágio ou homenagem? Para já, a cantora ainda não comentou as acusações, mas o início de ambas as canções são muito semelhantes, apontam os internautas.

Ouça e compare as canções: