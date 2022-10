Neste álbum a fadista assina a maioria das composições que interpreta, com poemas de Fernando Pessoa, Henrique Segurado, Fernanda de Castro, David Mourão Ferreira e Joana Alegre.

A fadista atua no âmbito do ciclo “Há Fado no Cais”, uma parceria do CCB com o Museu do Fado, e no palco do pequeno auditório vai ser acompanhada pelos músicos Pedro Caldeira Cabral e João Paulo Esteves da Silva, como convidados, e ainda Bruno Mira, na guitarra portuguesa, Pedro Pinhal, na viola, e Rodrigo Serrão, na viola-baixo.