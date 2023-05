Segundo o município, que organiza a iniciativa, “o maior festival de fado do Alentejo”, com direção artística de José Gonçalez, vai decorrer durante o mês de junho em todas as freguesias do concelho, com entrada gratuita em todos os espetáculos, com Mariza e Sara Correia a atuarem nos dias 2 e 24, respetivamente.

Mariza sobe ao palco na abertura do festival, no dia 2 de junho, às 22h00, no castelo de Estremoz, num espetáculo que conta também com a atuação de João Caldeira, a partir das 21h00.

Seguem-se espetáculos com Nani Nadais, em São Lourenço de Mamporcão (dia 3), António Varela, em Santa Vitória do Ameixial (7), José Gonçalez, em Glória (08), José Geadas, em Arcos (9), Miguel Ramos, em Veiros (10), e Maria João Quadros, em São Bento do Ameixial (16), todos às 20h00.

Para o dia 17 está marcada uma tarde dedicada a amadores, a partir das 15h00, no Teatro Bernardim Ribeiro, em Estremoz, com inscrições gratuitas até ao dia 13.

O programa inclui ainda espetáculos com Pedro Calado, em São Bento do Cortiço (17) e Miguel Moura, em Evoramonte (23), ambos às 20h00.

No dia 24, na Praça de Touros de Estremoz, vão atuar José Leal, às 21h00, e Sara Correia, às 22h00, e o espetáculo com Maritina, na freguesia de São Domingos, está marcado para o dia 30, às 20h00.

A iniciativa inclui ainda o espetáculo “Em Casa d´Amália”, no Rossio Marquês de Pombal, em Estremoz, no dia 1 de julho, às 21h00, com apresentação de José Gonçalez e a participação de Paulo de Carvalho, Ricardo Ribeiro, FF, Jorge Fernando, José Manuel Neto e Silvino Sardo, que vai atuar na primeira parte.