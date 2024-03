Nos dias 13 e 14 de março, a Gulbenkian, em Lisboa, recebe a conferência “A Arte da Biografia". Mark Lewisohn, biógrafo dos Beatles e autor de "The Beatles: All These Years", é um dos protagonistas e vai estar à conversa com Nuno Galopim no segundo dia do evento, a partir das 11h30.

Sarah Bakewell, Ruy de Castro Heather Clark, Patricia Lockwood são outros dos conhecidos biógrafos que vão debater o género literário, que só ganhou popularidade na Europa no século XIX, dois mil anos depois de Plutarco ter escrito "Vidas Paralelas" e ter dado a conhecer Péricles, Alcibíades e Júlio César.

Neste encontro, os Beatles, Sartre e Beauvoir, Amílcar Cabral, Sylvia Plath, Carmen Miranda e Garrincha são algumas das figuras biografadas que estão em destaque, em dois dias de conversa e discussão sobre qual é, afinal, a arte da biografia.