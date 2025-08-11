O MEO Monte Verde 2025 entrou para a história como o primeiro evento da Região Autónoma dos Açores a integrar intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, complementando as soluções de mobilidade já disponíveis no recinto e garantindo que todas as pessoas pudessem usufruir plenamente da experiência do festival.

Esta iniciativa, inserida do projeto “Música com Sentido” da Fundação MEO, reforça o compromisso do evento com a acessibilidade cultural e a inclusão social.

Este ano, o reforço da infraestrutura tecnológica assegurou que milhares de festivaleiros partilhassem momentos e se mantivessem ligados de forma rápida e segura. Os números desta edição são expressivos", registando 5,6 TB (terabytes) de dados móveis gerados em três dias ou 2,3 TB processados em 5G, destaca o MEO em comunicado.

No festival, foram realizadas cerca de 125 mil chamadas, que somaram mais de 131 mil minutos de conversação. Registou-se ainda cerca de 1TB de tráfego via rede Wi-Fi disponibilizada no recinto e campismo, complementando a cobertura móvel e garantindo conectividade adicional para os festivaleiros.

"Um tráfego equivalente a mais de 13 anos de chamadas", acrescenta o MEO.

O MEO adianta ainda que estiveram 1666 dispositivos únicos ligados ao Wi-Fi ao longo do evento, com um pico de 635 ligações simultâneas registado na madrugada de segundo dia, às 01h00, durante o concerto de Plutonio.

"Entre palcos e multidões, o MEO Monte Verde 2025 demonstrou que a música só ganha significado quando é sentida por todos. Com um cartaz de excelência, tecnologia de vanguarda e uma aposta firme na acessibilidade, o festival consolidou-se como um dos eventos culturais de referência em Portugal e um marco pioneiro no panorama cultural açoriano. Prova que o futuro dos grandes eventos passa por experiências cada vez mais acessíveis, inclusivas e tecnologicamente inovadoras", sublinha a operadora.

O festival regressa à Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, nos dias 6,7 e 8 de agosto de 2026