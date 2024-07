Ace, Presto e Serial voltam a juntar-se ao vivo após cerca de dez anos sem subirem a palco, para um concerto que deverá ser único e que contará com Maze, Sam The Kid e Valete como convidados.

Formados no Porto em 1993 como Da Wreckas, os Mind Da Gap decidiram em 2016 pôr um ponto final na carreira, ao longo da qual editaram seis álbuns de originais, o último dos quais em 2012.

“O grosso do [alinhamento do] concerto está definido à partida pelas músicas que tiveram mais sucesso, e continuam a ter mais ‘views’ [visualizações] e mais escutas”, revelou Ace, numa conversa do trio com a agência Lusa este mês.

Os três vão “tentar meter músicas um bocado mais fora do baralho”, mas como o tempo de atuação é limitado, dará sobretudo “para o que seria um ‘greatest hits’ de Mind Da Gap”.

Ou seja, no alinhamento não deverão faltar temas como “Dedicatória”, “És como um dom”, “Bazamos ou ficamos”, “Não pára”, “Todos gordos”, “Não stresses” ou “És onde quero estar”.

Os Mind Da Gap abrem hoje o palco principal do festival, que é encerrado pelo ‘rapper’ Stormzy e por onde passam também os Vulfpeck e o DJ Fisher.

Nos outros dois palcos instalados na Herdade do Cabeço de Flauta, no distrito de Setúbal, atuam Hause Plants, Anna Calvi, D4VD, Kneecap, Diana Oliveira e Partiboi69.

Para chegar ao festival, a organização recomenda o uso de transportes públicos.

“O ideal é ir de comboio até Coina e depois há um autocarro que pára à porta”, recordou Luís Montez, lembrando que a viagem de comboio está incluída nas áreas abrangidas pelo passe Navegante.

Além disso, à entrada do recinto há um ponto de TVDE e “uma área de estacionamento incrível, uma obra notável da Câmara Municipal de Sesimbra, que vai estar iluminada e com arrumadores”.

Ao lado do recinto há uma zona de campismo, gratuita para os portadores de passe de três dias, que abre às 10:00 de quinta-feira e encerra às 17:00 de domingo.

“Quem não comprou passe e não quiser ir para casa [depois dos concertos] pode comprar uma noite no campismo”, disse Luís Montez.

Mais informações sobre a 28.ª edição do SBSR podem ser consultadas no site oficial do festival.