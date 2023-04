O DJ e produtor Mizzy Miles e os ‘rappers’ Mundo Segundo & Sam The Kid e Kappa Jotta atuam no novo festival Irreverente, marcado para maio em Lisboa e que “vai juntar a música de hoje e do futuro”.

De acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado, a primeira edição do Irreverente, que “pretende juntar a música mais ouvida dos dias de hoje e o que se vai ouvir no futuro”, vai acontecer nos dias 04, 05 e 06 de maio no Campus do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), em Benfica.

Ao longo dos três dias, vão atuar “mais de 50 artistas em três palcos”, dois dedicados à música e o terceiro à comédia.

O cartaz inclui, além de Mizzy Miles, Mundo Segundo & Sam The Kid e Kappa Jotta, nomes como Colombiana, Harold, Minguito, Progressivu, Qu4rto Escuro, Dub Tiger, Miguel Rendeiro, Nox, Poppy, Cássia Rodrigues, Prince do Congo e Wilson Silva.

Além dos palcos, o Irreverente terá “três espaços distintos: Zona Verde, que terá ações de responsabilidade social, Zona Desportiva e Arte Urbana, com um ‘skatepark’ e exposições de artistas, e ainda a zona de ‘Street Food’, com comidas de todo o mundo, mostrando a multiculturalidade que se vive nos dias de hoje”.

O passe para os três dias de festival já está à venda e tem um custo de 25 euros.