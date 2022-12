O vocalista dos The Specials, Terry Hall, morreu esta segunda-feira aos 63 anos após uma doença repentina, anunciou a banda de ska britânica no Facebook.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte, depois de uma doença repentina, de Terry, o nosso lindo amigo, irmão e um dos mais brilhantes cantores, compositores e letristas que este país já produziu”, lê-se num comunicado divulgado pelo grupo formado em 1977 em Coventry.

O músico ganhou notoriedade nas décadas de 1970 e 1980 como o vocalista da banda que foi formada com um objetivo multirracial e anti-racismo que teve sete singles consecutivos no Top 10, incluindo êxitos como "Ghost Town", "Gangsters" e "Too Much Too Young".

“A sua música e as suas performances revestiram a própria essência da vida... a alegria, a dor, o humor, a luta pela justiça, mas principalmente o amor”, acrescentou a banda.

Os The Specials pediram respeito à privacidade da família do músico, sem adiantar as causas da morte.

Nascido em Coventry em 1959, Hall falou sobre ter sido sequestrado por uma rede de pedófilos aos 12 anos e, posteriormente, lutado contra a depressão e o vício.

Hall ingressou nos The Specials, então chamados de Automatics, em 1977.

A sua popularidade atingiu o pico com "Ghost Town" em 1981, um sucesso profético sobre o desemprego, o declínio económico e a violência urbana da Grã-Bretanha que foi lançado pouco antes dos tumultos de verão em protesto contra as táticas da polícia.

Após o sucesso de "Ghost Town", Hall e os companheiros de banda Neville Staple e Lynval Golding separaram-se para formar "Fun Boy Three", um grupo New Wave pop.

Hall seguiu uma carreira a solo em 1984 e mais tarde voltou aos The Specials para uma digressão de reunião em 2008.

Ao longo da sua carreira, colaborou com uma equipa heterogénea de outros músicos, incluindo Bananarama, Gorillaz, Dub Pistols e Lily Allen.