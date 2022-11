Os festejos começam a 7 de dezembro, com uma sessão de entrada livre, prosseguindo até 10 de dezembro, e cada noite inclui vários concertos e uma sessão de ‘clubbing’, segundo aquele espaço do Cais do Sodré, num comunicado hoje divulgado.

A 7 de dezembro atuam Leesho, Iolanda e Cookie Jane, e “a sessão de ‘clubbing’ gira em torno das batidas da global bass e é protagonizada pelo duo de produtores paulistanos Deekapz, a quem se juntam a produtora e DJ Trafulha e o coletivo e editora Love In The Endz, representada pelos fundadores Daviaa, Blue Cañarinho e Loelash”.

Para o dia 8 está marcado o concerto do coletivo Sopa de Pedra e atuam ainda Diana Oliveira e Meibi, que “percorrem o espectro da House e do Techno com a excelência que pautam os seus sets”.

No dia 9 de dezembro atuam os Capitão Fausto, seguindo-se o duo de música electro folk Ko Shin Moon e a DJ Chima Hiro.

Para o último dia de celebrações, 10 de dezembro, estão agendadas as atuações do produtor e compositor Extrazen, do artista chileno-dinamarquês Ivan$ito, “nova estrela do ‘reggaeton’ na Dinamarca”, e dos DJ da Príncipe Discos.