Hoje, dia é dedicado à música eletrónica e ao rock, com os Chemical Brothers, Bomba Estéreo, The Legendary Tigerman, Trabalhadores do Comércio e Jáfumega.

“No segundo dia temos mais os ritmos quentes do Brasil, mas também Nininho Vaz Maia, que é português, mas também é bastante animado”, disse à Lusa o presidente da promotora Vibes & Beats, Jorge Veloso, sobre o alinhamento de sábado, que inclui ainda Ivete Sangalo, Ana Castela e Gustavo Mioto.

O terceiro e último dia, domingo, é “mais pop rock”, com Robbie Williams, Pedro Abrunhosa, The Black Mamba e Tiago Nacarato.

Serão “três dias distintos, três dias animados e, portanto, três dias de festa à beira-rio”, destacou o promotor, salientando que “o festival não é só um palco principal”.

Além deste, há também “um ‘sunset’, um palco no barco, um outro ‘indoor’ [dentro de portas], que é o ‘clubbing’”. É nestes palcos que irão atuar Djeff, King Kami, Progressivu, Francisco Gil (hoje), Batalá, Rich & Mendes, Switchdance (sábado), Shaka Lion e Yen Sung (domingo).

Para lá da música, haverá “imensas atividades paralelas, como o ‘Wine Garden’, os famosos passeios de barco e animações no espaço: barbeiros, ‘makeup’ [maquilhagem] e ‘tattoos’ [tatuagens]”, à semelhança de edições anteriores.

Embora o número de palcos seja o mesmo, o espaço do recinto “duplicou”.

Este ano, a organização espera “15 a 18 mil pessoas por dia”. “O nosso grande objetivo é ter 50 mil pessoas nos três dias”, referiu Jorge Veloso, salientando que entre os bilhetes já vendidos, “20% a 30% são para fora” de Portugal.

Os passes de três dias para o North Music Festival estão esgotados, mas ainda há bilhetes diários, que custam 55 euros, para hoje e sábado, e 95 euros para domingo.

Os horários das atuações e outras informações relativas ao festival podem ser consultados ‘online’, em https://www.northmusicfestival.com/2023.

Quem não puder deslocar-se à Alfândega do Porto, poderá ver alguns dos concertos na RTP1, a partir das 23h40 de cada dia, anunciou a estação pública.

A RTP1 irá exibir, em diferido, as atuações de Trabalhadores do Comércio, Jáfumega, The Legendary Tigerman (hoje), Ivete Sangalo, Nininho Vaz Maia (sábado), Pedro Abrunhosa, Tiago Nacarato e The Black Mamba (domingo).