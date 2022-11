Lizzo vai estrear-se nos palcos portugueses em 2023. A cantora, compositora, rapper e atriz vai subir ao palco principal do NOS Alive no dia 7 de julho, confirmou a organização.

"Vencedora de três Grammys, a cantora, compositora, rapper, atriz e muito mais, Lizzo mudou o som, a alma e o espírito da música e da cultura popular", frisa a Everything Is New em comunicado.

Eleita "Entertainer of the Year 2019" pela revista TIME e pela Entertainment Weekly, Lizzo editou o seu álbum de estreia, "Cuz I Love You", em 2019 e rapidamente conquistou os tops mundiais. "Tempo (Feat. Missy Elliott)”, “Juice”, “Good As Hell” e “Truth Hurts" foram os singles do disco.

Em 2021, Lizzo estreou o single "Rumors", com Cardi B", que entrou no top cinco da Billboard Hot 100. O seu quarto álbum de estúdio, "Special" (2022), foi precedido pelo single "About Damn Time", que alcançou o número um na Billboard Hot 100 e tornou-se viral nas redes sociais.

A 15ª. edição do NOS Alive está marcada de 6 a 8 de julho de 2023.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e no site do festival, estando disponível um 'fã pack' nas lojas FNAC, que inclui uma t-shirt oficial do festival e garante entrada no recinto por uma porta exclusiva.

Os bilhetes diários têm um custo de 74 euros, havendo ainda passes de dois dias (6 e 7 de julho/7 e 8 de julho), que custam 148 euros, e de três dias, com um custo de 179 euros.