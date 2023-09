Pual McCartney comprou o baixo, que pode ser ouvido nas músicas "Love Me Do", "She Loves You" e "Twist and Shout", por cerca de 30 dólares na Alemanha, em 1961.

O artista tocou com o instrumento em concertos em Hamburgo, Liverpool e nas primeiras gravações em Abbey Road, o mítico estúdio londrino.

Em janeiro de 1969, quando os Beatles estavam em Londres para gravar a canção "Get Back", entre outras, o instrumento desapareceu.

Nick Wass, que trabalha para a empresa Höfner, e os jornalistas Scott e Naomi Jones lançaram o projeto "The Lost Bass" ("O baixo perdido", em tradução literal) para tentar recuperar o instrumento e resolver o que chamam de "o maior mistério do rock and roll".

Wass disse a diferentes meios de comunicação britânicos que McCartney lhe contou recentemente sobre o baixo, dando início à campanha. "É a busca do baixo mais importante da história. (...) E precisamos da ajuda de vocês para recuperar o seu rastro", diz o site do projeto.

Para aqueles que acreditam que se trata de uma missão impossível, os organizadores lembram que, em 1963, John Lennon perdeu a sua guitarra Gibson e ela reapareceu 51 anos depois, sendo leiloada por 2,4 milhões de dólares.

No sábado, dia 2 de setembro, um dia após o lançamento do projeto, Scott Jones disse ter recebido centenas de e-mails. Dois deles podem conter pistas interessantes.

E, para quem quiser ajudar na procura, trata-se de um baixo para canhotos, com acabamento "sunburst" em três partes e dois microfones montados em um bloco maciço de madeira preta.

Os organizadores afirmam que, se encontrarem o instrumento, ele será devolvido a Paul McCartney.