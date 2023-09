Olivia Rodrigo anunciou esta sexta-feira, dia 15 de setembro, novas datas da digressão de "GUTS", o seu mais recente álbum.

Na Europa, a artista confirmou datas extra em França (Paris), Reino Unido (Manchester, Birmingham, Glasgow e Londres) e Países Baixos (Amesterdão). Para já, em Portugal, a cantora norte-americana só anunciou um concerto, marcado para o dia 22 de junho de 2024 na Altice Arena, em Lisboa.

No total, a artista adicionou 18 novas datas á digressão mundial.

Produzida pela Live Nation, a digressão mundial conta com 75 datas. O primeiro concerto está marcado para 23 de fevereiro, na California.

O CONCERTO EM LISBOA

A digressão mundial de "GUTS", de Olivia Rodrigo, vai terminar na Altice Arena, em Lisboa, a 22 de junho de 2024. Os bilhetes serão colocados à venda a partir do dia 21 de setembro, sendo necessário realizar um pré-registo.

Para terem possibilidade de comprar bilhetes, os fãs deverão fazer a sua inscrição no site da cantora - ver aqui - até ao dia 17 de setembro. O SAPO Mag sabe que, em Portugal, apesar do registo se realizar na plataforma da Ticketmaster UK, a venda online será realizada em exclusivo no site da MEO Blueticket.

Depois de realizada a inscrição, os fãs vão ser selecionados aleatoriamente e receber um código de acesso à compra. Os preços dos bilhetes serão revelados nos próximos dias.

"Está a ser solicitado aos fãs de Olivia Rodrigo que queiram comprar bilhete, que se inscrevam antecipadamente, para ajudar a bloquear bots, reduzir a revenda e fazer com que mais bilhetes cheguem diretamente às mãos dos fãs que realmente querem ir ao espetáculo. Estes devem inscrever-se a partir de agora e até domingo, 17 de Setembro às 22h00 em oliviarodrigo.com. Uma vez encerradas as inscrições, serão selecionados aleatoriamente para receber um código de acesso à compra dos bilhetes cuja venda começa na quinta-feira, 21 de setembro", explica a promotora.

A Ticketmaster UK lembra que "a inscrição não garante acesso aos bilhetes". "Esperamos uma grande procura nesta digressão e será usada uma seleção aleatória para dar acesso à venda a um número limitado de fãs com base na disponibilidade de bilhetes. Todos os outros serão colocados em lista de espera", explica.

Os fãs selecionados recebem o código no dia 20 de setembro.

Segundo a Ritmos e Blues, a "Guts World Tour" vai contar com "pacotes e experiências especiais para que os fãs possam elevar a sua experiência no concerto a outro nível". As informações podem ser consultada sem vipnation.com

Na digressão, Olivia Rodrigo vai ainda disponibilizará bilhetes Silver Star - um número limitado de bilhetes a 20 euros que estarão disponíveis posteriormente. "Esta iniciativa visa tornar os seus espetáculos mais fáceis e acessíveis para os seus fãs. Silver Star Tickets estão limitados a dois por compra e só podem ser adquiridos em pares. Estes lugares serão lado a lado e a localização dos mesmos só será revelada no dia do espetáculo quando forem levantados na bilheteira", adianta a promotora.

"Estes bilhetes podem ser para vários pontos do recinto, incluindo bilhetes de visibilidade reduzida, de balcão 1 ou 2, assim como de plateia em pé", explica o comunicado.

"A tour mundial 'GUTS' da Olivia Rodrigo está a chegar à Altice Arena. Inscreve-te agora para teres acesso aos bilhetes. As inscrições terminam no domingo, dia 17 de setembro", adianta a promotora Ritmos e Blues.