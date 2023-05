A edição de 2023 do MEO Marés Vivas vai voltar a contar com o Palco Roda de Samba com a Orquestra Bamba Social.

"Depois do sucesso na edição de 2022, a Orquestra Bamba Social, com a sua formação roda de samba, regressa ao MEO Marés Vivas num palco de 360.°, onde o público se funde com a banda", destaca a organização em comunicado.

Na edição deste ano, a Orquestra vai voltar a atuar durante os três dias do festival, em dose dupla (tarde e noite), e com a participação de convidados especiais.

"A paixão pelo samba, foi o que juntou em 2012 um coletivo de músicos luso-brasileiros na cidade do Porto. Sob o nome de Orquestra Bamba Social, o grupo revisita diversos clássicos da música brasileira, recriando-os e acrescentando sonoridades como o jazz, funk e hip-hop", relembra o MEO Marés Vivas.