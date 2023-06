Há pouco mais de 10 anos, Taylor Swift e Paula Fernandes juntaram-se para uma versão do tema "Long Live", single do álbum "Speak Now". Em 2012, as duas artistas juntaram-se para uma atuação especial no Rio de Janeiro.

Em entrevista à revista GQ, a cantora brasileira recorodu o encontro com Taylor Swift. "Sentia o nervosismo natural de estar ao lado de uma artista internacional, mas também a realização, por ter sido convidada por ela para fazer a versão da música em português e cantá-la ao lado dela", confessou Paula Fernandes.

"Ela foi simpática e gentil. Mostrou-me coisas importantes para ela, como os gatos que tem, no telemóvel, e escolhemos quase o mesmo prato para o jantar, sem combinar", recordou a cantora.

Na entrevista, Paula Fernandes frisou que é fã de Taylor Swift: "Gosto de todas as canções dela. Adoraria poder estar com ela novamente, a cantar e 'botando o papo em dia'".